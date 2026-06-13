DesportoModalidades

Fernando Pimenta medalha de bronze em K1 1.000 metros

13 de junho de 2026 às 11 h22
Atleta português consegue a primeira medalha em Montemor-o-Velho | Fotografia: Arquivo
RBA / Lusa
Autor
RBA / Lusa

Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros dos Europeus de canoagem, o primeiro pódio de Portugal na competição, que decorre em Montemor-o-Velho.

O campeão da Europa em título liderou boa parte da regata, contudo na parte final Uladzislau Kravets, russo a competir sob bandeira neutra, impôs-se, em 3.24,311 minutos, deixando o húngaro Balint Kopasz a 700 milésimos e Pimenta a 1,005 segundos.

Este é o 182.º pódio de Fernando Pimenta, que ainda hoje disputa a final de K1 500 metros e no domingo a de K1 5.000, nas mais importantes provas internacionais.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

Fernando Pimenta, detentor de duas medalhas olímpicas, foi campeão da Europa em 2016 em Moscovo, 2017 em Plovdiv, na Bulgária, 2018 em Belgrado, e 2025 em Racice, na República Checa.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de junho

Pátio do Casarão recebe jantar para ajudar jovens da Lousã que vão à final do "All Dance"
13 de junho

No funeral de Miguel Silvestre a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes foi pequena para tanta gente
13 de junho

Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit
13 de junho

Festival de Cerveja regressa ao Verd'O Parque de 11 a 13 de setembro

Desporto

Fernando Pimenta medalha de bronze em K1 1.000 metros

Filipe Albuquerque arranca em quinto nas 24h de Le Mans

Brasil: Mercado e cafés da Praça são estádios do ambicionado “hexa”

Modalidades

Fernando Pimenta medalha de bronze em K1 1.000 metros

Portugal termina primeiro dia com quatro finais e 15 meias-finais

Europeus de canoagem: Portugal estreia-se a garantir já três finais diretas