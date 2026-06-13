Coimbra
Câmara “à espera do melhor momento” para fazer obras na Casa do Cinema
Câmara aprovou projeto a 17 de abril | Fotografia: Arquivo
As obras na Casa do Cinema de Coimbra ainda não têm luz verde para avançar. Apesar do projeto estar já aprovado, a Câmara Municipal de Coimbra está a aguardar a melhor altura para avançar com a empreitada.
Em resposta às perguntas colocadas pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal esclareceu que não tem data para começar as obras necessárias naquele espaço cultural da cidade.
“O município de Coimbra já aprovou o projeto e está a avaliar o melhor momento para lançar o concurso público. Existem condicionamentos de mercado que aconselham prudência”, pode ler-se na resposta enviada ao jornal.
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