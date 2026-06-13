Câmara “à espera do melhor momento” para fazer obras na Casa do Cinema

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

As obras na Casa do Cinema de Coimbra ainda não têm luz verde para avançar. Apesar do projeto estar já aprovado, a Câmara Municipal de Coimbra está a aguardar a melhor altura para avançar com a empreitada.

Em resposta às perguntas colocadas pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal esclareceu que não tem data para começar as obras necessárias naquele espaço cultural da cidade.

“O município de Coimbra já aprovou o projeto e está a avaliar o melhor momento para lançar o concurso público. Existem condicionamentos de mercado que aconselham prudência”, pode ler-se na resposta enviada ao jornal.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS