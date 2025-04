Tábua: Construção de três fogos habitacionais em Vila Nova de Oliveirinha adjudicada

Já começou a contagem decrescente para a “nova vida” da antiga Escola de Vila Nova de Oliveirinha. O espaço vai ser reabilitado e convertido em três fogos de habitação, no âmbito do programa que pretende fomentar o aluguer a custos acessíveis.

A nova oferta, que colocará a disposição dois novos T2 e um T0 vem, salienta a autarquia, “possibilitar a disponibilização de habitação para famílias que se pretendam instalar no concelho de Tábua, para aqui desenvolverem o seu projeto de vida”.

Para além deste desígnio, a intervenção vai também “permitir a recuperação e valorização de património construído que se encontra devoluto, devolvendo-lhe uma utilidade e colocando- o de novo à disposição da população”, realça a Câmara de Tábua.

