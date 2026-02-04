diario as beiras
CIM Região de CoimbraSoure

Soure regista novos cortes de eletricidade

04 de fevereiro de 2026 às 12 h26
DR

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, disse hoje à Lusa que algumas freguesias do concelho, no distrito de Coimbra, registaram novos cortes de energia elétrica, na sequência dos ventos e chuva da última noite.

A freguesia de Samuel voltou a ficar sem eletricidade, assim como parte da freguesia de Vinha da Rainha, segundo o autarca. “A minha a maior preocupação, neste momento, é, enquanto o tempo for permitindo, continuar a recuperar a rede elétrica. Tenho pessoas há sete dias sem luz, é exasperante”, salientou.

Segundo Rui Fernandes, o dia “está calmo, por agora”, registando-se “pequenas emergências”, como quedas de taludes ou árvores, às quais se estão a dar resposta para evitar uma fase “mais extrema, com, por exemplo, estradas fechadas”. “Estamos a tratar isso com muita rapidez”, assinalou.

Autoria de:

Agência Lusa

