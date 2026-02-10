A campanha “Skoda Approved Days: Oito dias de oportunidades” está a decorrer, desde o passado dia 7 e até ao próximo sábado, na Auto Maran (na rua Dr. Manuel de Almeida e Sousa, Coimbra), dedicada a oportunidades exclusivas em viaturas Skoda usadas e seminovas.

Abrange diversos segmentos da marca, com o objetivo de oferecer uma solução de mobilidade acessível, sem comprometer a fiabilidade e a tecnologia “Simply Clever” que caracterizam a Skoda.

