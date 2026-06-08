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Carlos Alves mantém-se na Académica

08 de junho de 2026 às 15 h05
Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Académica anunciou há minutos a renovação do contrato do guarda-redes Carlos Alves. O clube, que garantiu a subida à segunda divisão nacional de futebol, não revelou, no entanto, a duração no novo contrato.

O atleta de 27 anos disputou, na última época, 30 jogos pela Briosa, tendo sofrido 30 golos.

Esta é já a quinta renovação a Académica, depois de o clube ter já anunciado novos contratos com o diretor desportivo, David Caiado, o treinador, António Barbosa, o capitão de equipa, Leandro Silva e o experiente jogador de campo, Marcos Paulo.

 

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