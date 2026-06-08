Bandas de jazz e filarmónicas animam Cantanhede na terça e na quarta-feira

Bandas de jazz de rua e filarmónicas vão animar o centro da cidade de Cantanhede na terça e na quarta-feira, no âmbito de uma aposta do município na dinamização cultural do concelho.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Cantanhede, no distrito de Coimbra, quer proporcionar ao público “uma experiência musical diferenciadora, aliando a tradição filarmónica ao jazz de Nova Orleães”.

A programação arrancará na terça-feira à noite, no Largo Conselheiro Ferreira Freire, com a atuação dos Jabardixie Jazz Band.

Segundo a autarquia, trata-se de “uma atuação intimista dedicada ao universo tradicional do jazz de rua”, que pretende “criar uma forte proximidade com o público através de uma atmosfera envolvente e de grande qualidade artística”.

No feriado de 10 de Junho, ao final da tarde, a Praça Marquês de Marialva receberá a atuação da MIMO’S Dixie Band e a apresentação do espetáculo Orchestral Experience, numa apresentação conjunta com as bandas filarmónicas do concelho.

Este “momento de valorização do património cultural” contará com a participação da Filarmónica de Covões, da Filarmónica Marialva de Cantanhede, da Phylarmonica Ançanense e da Banda Filarmónica da Pocariça.

“Esta apresentação inédita propõe um encontro entre o movimento filarmónico e a tradição musical de Nova Orleães, integrando ainda componentes cénicas que prometem surpreender o público”, sublinhou a autarquia.

À noite, a Dixie Gringos Jazz Band realizará uma atuação itinerante pelas ruas da cidade, seguida de um concerto em palco, que encerrará a programação.