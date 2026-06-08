Autarquia diz que Europeu de canoagem é “muito importante” para Montemor-o-Velho

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho disse hoje que o Europeu de Canoagem assume um “significado muito especial” para o concelho, após as tempestades do início do ano, e enalteceu o trabalho de recuperação da infraestrutura que recebe a prova.

“Há poucos meses pôs-se em causa a realização ou não desta prova importantíssima para o país e para a Europa, e não só, e conseguiu-se ultrapassar. Por isso é que digo que é uma prova muito importante para nós e podemos afirmar hoje, com muito orgulho, que o campeonato vai ser mesmo uma realidade”, afirmou José Veríssimo na conferência de imprensa de apresentação do evento.

O Campeonato da Europa de Canoagem de Velocidade, Paracanoagem e Masters realiza-se de quinta-feira a domingo, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, com a participação de 597 atletas de 39 países.

Questionado pela agência Lusa sobre o impacto económico da prova para o concelho, o autarca reconheceu que é “importantíssimo”, apesar de Montemor-o-Velho não conseguir ter a totalidade da sua mais-valia, por este ser um evento “mais regional”.

“No alojamento, não temos também uma grande oferta, mas temos tudo super lotado. Temos outras mais-valias, que é a promoção do nosso território”, referiu, exemplificando com a gastronomia e património, como o castelo.

“São tudo coisas que atraem as pessoas para voltar novamente. Esta região é lindíssima e acho que, as pessoas estando cá uma vez, é um investimento que fica para o futuro”, acrescentou.