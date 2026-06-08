Europeus de canoagem juntam 597 atletas de 39 países em Montemor-o-Velho
Os Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, paracanoagem e masters arrancam na quinta-feira com a participação de 597 atletas de 39 países e irão contar para o apuramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
“Os dados que temos hoje em termos de participação são muito acima do que era a nossa previsão inicial, também porque, com um novo sistema de apuramento Olímpico, o Campeonato Europa passou a contar para o ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e ganhou alguma importância em termos competitivos”, disse hoje o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Ricardo Machado, durante a apresentação do evento.
Os campeonatos realizam-se entre quinta-feira e domingo, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, contando com 25 provas.
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Em termos nacionais, Portugal conta com 26 atletas, cinco dos quais de paracanoagem.
“Teremos atletas a lutar por finais e por medalhas e teremos outros atletas, jovens promessas, que irão ter aqui a sua primeira experiência enquanto escalão sénior e que vão ter aqui em casa a oportunidade também de mostrar o seu valor e que a canoagem portuguesa está boa, recomenda-se e tem futuro”, defendeu.
Ricardo Machado assumiu que há expectativas em relação à equipa nacional, lembrando que sempre conquistou medalhas em campeonatos da Europa.
“Se vamos conseguir ou não, nunca prometemos, que é uma coisa que não depende só de nós. (…) Está aqui muita gente a lutar pelo mesmo objetivo, mas estou confiante que no final iremos sair concerteza com medalhas e com muitas finais, que também é o importante”, apontou.
Na conferência de imprensa de apresentação do evento, o responsável salientou ainda o empenho do Governo e da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho para garantir “as condições mínimas” para a realização do campeonato no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, afetado pelas tempestades do início de ano.
Os Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, paracanoagem e masters representam um investimento direto de um milhão de euros.