CoimbraMontemor-o-VelhoRegião Centro

Sistema de drenagem do Baixo Mondego tem funcionado mas manutenção preocupa

01 de fevereiro de 2026 às 16 h28
DR

O sistema hidráulico que permite retirar, para os campos agrícolas, parte da água em excesso do canal central do rio Mondego, entre Coimbra e Montemor-o-Velho, tem funcionado, mas a falta de manutenção preocupa a população, autarcas e agricultores.

Uma das componentes da obra hidroagrícola do vale do Mondego, nomeadamente a regularização do rio, construída entre 1978 e 1992, é, precisamente, a sua capacidade de evitar inundações, retirando pressão ao caudal do leito central canalizado do Mondego e impedindo que este parta as suas margens (diques), resultando numa cheia catastrófica.

O sistema inclui, para além da barragem da Aguieira e a Ponte-Açude de Coimbra, inauguradas em 1981, um conjunto de descarregadores ao longo da margem direita (do lado de Montemor-o-Velho), que, após a cheia de 2019, foram reforçados com mais duas infraestruturas.

Autoria de:

Agência Lusa

