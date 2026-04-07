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Seleção de futsal treina já na quarta-feira em Coimbra

07 de abril de 2026 às 15 h00
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Jorge Braz, selecionador nacional de futsal | Fotografia: FPF

A seleção nacional de futsal chega amanhã a Coimbra e treina, às 18H00, no Pavilhão Mário Mexia. Depois, na quinta-feira, a partir das 20H00, defronta o Japão no primeiro de dois jogos
de preparação.
Sob o comando do selecionador nacional, Jorge Braz, a equipa das Quinas já trabalha desde ontem, naquele que é o último estágio da temporada. O palco dos dois primeiros dias é a Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Na primeira sessão de trabalho, ontem, o destaque foi para duas estreias absolutas nos trabalhos da seleção principal: Célio Coque (Torreense) e Peixinho (Rio Ave) – este chamado à última hora para render o lesionado Silvestre (Benfica).

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Texto de:Paulo marques

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