Seleção de futsal treina já na quarta-feira em Coimbra

A seleção nacional de futsal chega amanhã a Coimbra e treina, às 18H00, no Pavilhão Mário Mexia. Depois, na quinta-feira, a partir das 20H00, defronta o Japão no primeiro de dois jogos

de preparação.

Sob o comando do selecionador nacional, Jorge Braz, a equipa das Quinas já trabalha desde ontem, naquele que é o último estágio da temporada. O palco dos dois primeiros dias é a Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na primeira sessão de trabalho, ontem, o destaque foi para duas estreias absolutas nos trabalhos da seleção principal: Célio Coque (Torreense) e Peixinho (Rio Ave) – este chamado à última hora para render o lesionado Silvestre (Benfica).

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