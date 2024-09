Sandro Baessa dá quinta medalha a Portugal com prata nos 1.500 metros

O português Sandro Baessa conquistou hoje a medalha de prata na prova dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual) dos Jogos Paralímpicos, aumentando para cinco o número de pódios nacionais em Paris2024.

Sandro Baessa, de 25 anos, correu a distância em 3.49,46 minutos, melhorando o recorde nacional que já lhe pertencia (3.52,84), numa final na qual o britânico Ben Sandilands assegurou o ouro, com recorde mundial (3.45,50).

Na final, disputada no Stade de France, o norte-americano Michael Branningan ficou com o bronze (3.49,91).

A prata de Sandro Baessa, que em Tóquio2020 terminou a prova na 12.ª posição, é a segunda do atletismo português em Paris2024, depois de Miguel Monteiro ter conseguido o ouro no lançamento do peso F40.

Às duas medalhas do atletismo, juntam-se o ouro de Cristina Gonçalves no torneio individual do boccia B3 e os bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, na prova de contrarrelógio de estrada.

A dois dias do final da competição, Portugal superou os resultados conseguidos no Rio2016, onde conquistou quatro medalhas.