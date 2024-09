Roteiro da Economia Circular na região Centro arrancou hoje para dar a conhecer boas práticas

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR) do Centro iniciou hoje o Roteiro da Economia Circular na Região Centro, para promover e dar a conhecer boas práticas de economia circular desenvolvidas neste território.

“Este roteiro é a iniciativa com que estamos a lançar a segunda edição do Pacto Institucional de Valorização da Economia Circular na Região Centro. Desafiámos as entidades a aderirem a este Pacto e, com este roteiro, vamos dar visibilidade e notoriedade ao que têm no terreno, no dia-a-dia, em prol da circularidade”, destacou a vice-presidente da CCDR do Centro, Alexandra Rodrigues.

Para este roteiro foram selecionadas ações comprometidas por alguns subscritores da segunda edição do Pacto Institucional para a Valorização da Economia da Região Centro, assinado em novembro de 2023.

Segundo Alexandra Rodrigues, o Pacto foi subscrito por 100 entidades regionais que, no seu conjunto, assumiram o compromisso de “implementar um total de 237 ações de economia circular até junho de 2025”.

“Não foi fácil fazer esta seleção entre as 100 entidades subscritoras do Pacto. Nos próximos dois meses terão lugar um total de oito visitas”, indicou.

Durante a tarde de hoje o roteiro arrancou com uma visita às Águas do Centro Litoral, SA e ao Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, na cidade de Coimbra, seguindo depois para as Beiras e Serra da Estrela, Oeste, Região de Leiria, Viseu Dão Lafões, Região de Aveiro, Média Tejo e Beira Baixa.

À agência Lusa, a vice-presidente da CCDR do Centro explicou ainda que a segunda edição do Pacto Institucional de Valorização da Economia Circular na Região Centro não se esgota apenas na identificação das boas práticas que já existem.

“Pretendemos também obter ferramentas para dizer que vale a pena trabalhar a circularidade, ou seja, o foco nos resultados vai ser mais intenso, comparativamente com a primeira edição do Pacto. Nesta segunda edição as ações têm uma métrica muito bem definida: qual é o objetivo e os resultados”, evidenciou.

A segunda edição do Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região Centro conta com a participação de entidades públicas e privadas, na sua maioria autarquias, associações, empresas e entidades do sistema científico e tecnológico.

Os compromissos assumidos no âmbito do Pacto abrangem vários objetivos e estratégias de circularidade, destacando-se “a sensibilização e envolvimento social; a valorização de subprodutos e resíduos; e a produção ‘limpa’ e ecoeficiência”.