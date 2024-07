Reunião sobre a cedência do Estádio Cidade de Coimbra à Briosa adiada uma hora

A reunião do executivo municipal em que se vota o acordo de cedência do Estádio Cidade de Coimbra à Associação Académica de Coimbra / Organismo Autónomo de Futebol foi adiada por uma hora, a pedido da vereação socialista.

No inicio da reunião, e com membros da claque Mancha Negra presentes na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Coimbra, a vereadora socialista Regina Bento questionou o José Manuel Silva se a reunião era para votar o acordo. O edil respondeu afirmativamente e a vereadora, argumentando que a bancada socialista só recebeu os documentos uma hora antes da reunião, pediu para que esta fosse adiada uma hora.

O pedido foi aceite pelo presidente da câmara, José Manuel Silva.

Antes do início da reunião, a Mancha Negra, claque afeta à Associação Académica de Coimbra / Organismo Autónomo de Futebol, manifestou-se à porta da câmara, avisando que a decisão tomada afetará as eleições autárquicas, marcadas para o final do próximo ano.