Mancha Negra manifesta-se à porta da câmara de Coimbra

A Mancha Negra está presente à porta da Câmara Municipal de Coimbra, onde começará, dentro de momentos, a reunião extraordinária do executivo municipal, sobre o contrato de cedência do Estádio à Associação Académica de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol.

A claque afeta à Briosa apresentou-se com uma tarja com a frase “Ao mexer com o amor dos nossos corações, esperem para ver nas próximas eleições”, numa clara referência às próximas eleições autárquicas, marcadas para o final do próximo ano.