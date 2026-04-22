Coimbra

Politécnico de Coimbra debate possível fusão com a Universidade

22 de abril de 2026 às 08 h15
Despesa com pessoal nos IPC atinge os 48 milhões de euros | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

O Conselho Geral do Politécnico agendou uma reunião extraordinária para analisar eventual integração na universidade.Possível fusão entre as duas instituições marcou a última reunião, onde foi também aprovado
o orçamento para 2026

O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai reunir extraordinariamente na próxima sexta-feira, dia 24, para discutir o futuro estratégico da instituição, incluindo a eventual fusão ou integração com a Universidade de Coimbra.
A convocatória surge após um alerta do docente Silvino Capitão, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, durante a última reunião do órgão, realizada a 7 de abril.
O conselheiro defendeu que o tema, recentemente trazido a público, exige uma análise aprofundada em sede de Conselho Geral. A proposta foi acolhida pelo presidente do órgão, que decidiu agendar uma sessão dedicada exclusivamente ao assunto.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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