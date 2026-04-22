Vice-reitor promete FLUC mais resiliente às tempestades

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O vice-reitor da Universidade de Coimbra prometeu ontem, na sessão do Dia Aberto, uma Faculdade de Letras (FLUC) mais resiliente às tempestades que se fazem sentir na região.

A FLUC foi, tal como já tinha adiantado o reitor, Amílcar Falcão, a unidade orgânica que mais sofreu com a tempestade Kristin. O diretor da faculdade, Abano Figueiredo, ao DIÁRIO AS BEIRAS tinha revelado que os estragos, nas coberturas do edifício principal e do Colégio S. Jerónimo, estavam orçamentados em “centenas de milhares de euros”.

Na sessão do Dia Aberto, o vice-reitor, Alfredo Dias, garantiu que a faculdade estará melhor preparada.

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