Coimbra
Vice-reitor promete FLUC mais resiliente às tempestades
FLUC celebrou ontem os 115 anos, com um Dia Aberto | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
O vice-reitor da Universidade de Coimbra prometeu ontem, na sessão do Dia Aberto, uma Faculdade de Letras (FLUC) mais resiliente às tempestades que se fazem sentir na região.
A FLUC foi, tal como já tinha adiantado o reitor, Amílcar Falcão, a unidade orgânica que mais sofreu com a tempestade Kristin. O diretor da faculdade, Abano Figueiredo, ao DIÁRIO AS BEIRAS tinha revelado que os estragos, nas coberturas do edifício principal e do Colégio S. Jerónimo, estavam orçamentados em “centenas de milhares de euros”.
Na sessão do Dia Aberto, o vice-reitor, Alfredo Dias, garantiu que a faculdade estará melhor preparada.
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