Homem de 56 anos morre em colisão no IC2 em Cernache

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Um homem de 56 anos morreu, esta madrugada, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado, no IC2, sentido sul-norte, na zona de Cernache, em frente à Probar.

O alerta foi dado às 04H32 e, à chegada ao local, os socorristas encontraram um embate traseiro entre uma carrinha ligeira e um pesado de mercadorias, com uma vítima mortal confirmada pela VMER no local.

No local estiveram 26 operacionais e 10 veículos, entre o Batalhão de Sapadores Bombeiros de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, INEM – com VMER e ambulância –, Cruz Vermelha e GNR, que assumiu o controlo do trânsito e a investigação da ocorrência.

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