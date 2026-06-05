Coimbra
Homem de 56 anos morre em colisão no IC2 em Cernache
Um homem de 56 anos morreu, esta madrugada, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado, no IC2, sentido sul-norte, na zona de Cernache, em frente à Probar.
O alerta foi dado às 04H32 e, à chegada ao local, os socorristas encontraram um embate traseiro entre uma carrinha ligeira e um pesado de mercadorias, com uma vítima mortal confirmada pela VMER no local.
No local estiveram 26 operacionais e 10 veículos, entre o Batalhão de Sapadores Bombeiros de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, INEM – com VMER e ambulância –, Cruz Vermelha e GNR, que assumiu o controlo do trânsito e a investigação da ocorrência.
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