Despistou-se em Coimbra e morreu 10 dias depois

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Acidente de mota, nas Torres do Mondego, a 11 de abril, deixou Horácio Marques em estado grave. Ontem, faleceu nos HUC

Horácio Marques, com 49 anos, faleceu ontem depois de um despiste de mota que o deixou em estado grave a 11 de abril, nas Torres do Mondego, em Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o ex-presidente da junta.

Residente nas Carvalhosas, Horácio Marques era funcionário das Águas de Coimbra e deixa duas filhas. Teve sempre atividade cívica e associativa, designadamente, nos centros culturais das Carvalhosas e dos Palheiros e Zorro. Também nas Torres do Mondego, deu “preciosa ajuda” nos arranjos da creche e jardim de infância, acrescentou Paulo Cardoso.

A Confraria de Geropiga de Moinhos (Miranda do Corvo), onde Horácio Marques era confrade, manifestou “enorme tristeza e pesar”, adiantando: “O Horácio, mesmo não sendo dos Moinhos, sempre viveu o espírito solidário e de amizade que tanto caracteriza a nossa confraria e a nossa aldeia”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS