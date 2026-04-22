António Tavares aborda Camarate e FP-25

Novo livro do escritor figueirense, “A arte pendular do baloiço”, é apresentado no dia 28 deste mês.

O escritor figueirense António Tavares apresenta o seu novo romance, “A arte pendular do baloiço”, no dia 28 deste mês, pelas 18H30, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão, na Figueira da Foz.

“A arte pendular do baloiço” aborda Camarate e o processo das FP-25, ambos na década de 80 do século passado.

“Espero que o leiam e que possam refletir sobre aquilo que o livro traz, que tem a ver com nossa identidade, como alias é a minha prática”, defendeu ontem o escritor, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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