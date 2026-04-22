CCDR Centro lança 2ª edição da “Super Horta Escolar”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Está de regresso a 2.ª edição do Concurso Regional das Hortas Escolares, “Super Horta Escolar”, destinado às escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico

O concurso regional das hortas escolares, designado por “Super Horta Escolar” está de regresso, entre 20 de abril e 17 de maio, para a 2.ª edição. Esta iniciativa, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), é dirigido às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo dos 77 município da região Centro com hortas escolares já instaladas e em manutenção no presente ano letivo.

A “Super Horta Escolar” pretende “reconhecer e valorizar as hortas escolares como um importante instrumento pedagógico de aprendizagem da alimentação, da natureza, da biodiversidade e do clima”.

O presidente da CCDRC, José Ribau Esteves, citado num comunicado, refere a importância da sensibilização ambiental das crianças para um futuro mais sustentável. “Com esta segunda edição do Concurso Regional das Hortas Escolares, reafirmamos o nosso compromisso em acompanhar e estimular as crianças, educadores e professores na descoberta maior do valor da terra, no cuidado da biodiversidade e da alimentação saudável. As hortas escolares são muito mais do que espaços de cultivo: são laboratórios vivos, onde se aprendem lições de sustentabilidade, cooperação e respeito pela terra e pela natureza, de forma prática e em equipa. Continuamos a apostar na promoção de iniciativas que plantam conhecimento e cultivam hábitos saudáveis, com a certeza de que cada semente semeada hoje contribui para um futuro mais sustentável e consciente para as próximas gerações”.

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