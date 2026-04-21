Tondela e Politécnico de Coimbra vão cooperar para “potenciar desenvolvimento local”

A Câmara Municipal de Tondela e o Instituto Politécnico de Coimbra assinaram hoje um protocolo para impulsionar conhecimento e investigação no território e colocar investigadores ao serviço de empresas e entidades locais, anunciou a autarquia.

“Sinto que hoje estamos a fazer história em Tondela e no Centro Tecnológico e de Empreendedorismo”, disse a presidente Carla Antunes Borges, tendo em conta que o protocolo reforça a missão do Centro ao “impulsionar uma rede colaborativa com o ensino superior para potenciar o desenvolvimento local”.

A assinatura deste documento “é mais do que uma etapa cumprida, é o início de um percurso” que a Câmara pretende “que seja de sucesso”, sublinhou.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Tondela, no distrito de Viseu, o protocolo de colaboração tem como intuito “impulsionar o conhecimento e a inovação no território, com foco em áreas como a sustentabilidade, engenharia, ciências empresariais e agroalimentar”.

“A parceria visa colocar investigadores do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) ao serviço de empresas e entidades locais, promovendo, desta forma, o desenvolvimento regional”, refere.

O documento foi assinado hoje no Centro Tecnológico e de Empreendedorismo (CTE) de Tondela pela presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, e a presidente do IPC, Cândida Malça.

Esta colaboração, afirma, tem a “ambição de desenvolver projetos que vão além das paredes” do Centro para que possam “impactar o território” em áreas como a tecnologia, empreendedorismo e investigação”.

Ao admitir que a autarquia não consegue atuar isoladamente nestas áreas, Carla Antunes Borges destacou a importância estratégica de unir esforços com o mundo académico e o tecido empresarial.

Para a presidente do IPC, Cândida Malça, este protocolo “permite consubstanciar a missão de uma instituição de ensino superior que deve atuar em prol da comunidade”.

“Todos sabemos que sem educação não há crescimento, sem educação não há desenvolvimento, sem educação não há enriquecimento das populações, portanto, esta é uma das formas de contribuir para o crescimento de uma região e para o crescimento de um país. E isso só é possível através da educação”, sustentou Cândida Malça.