Coimbra

UC e autarquia pedem “coordenação económica” para Coimbra

22 de abril de 2026 às 07 h35
Os dois representantes falam “num desafio de coordenação económica” | Fotografia: DR
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra, através do vice-presidente Miguel Antunes e o vice-reitor Nuno Mendonça, pedem que haja “coordenação económica” no concelho, para que este se consiga desenvolver.

Num artigo de opinião assinado em conjunto no jornal Expresso, os dois representantes falam “num desafio de coordenação económica”, frisando que, apesar da cidade concentrar como poucas “tanto capital científico, humano e institucional”, “nunca conseguiu transformar plenamente esse capital numa economia urbana, dinâmica e especializada”.

Para as duas instituições, o desafio da próxima década na cidade é mudar o paradigma de “instituições que coexistem para instituições que colaboram”, aproveitando “o potencial disperso”. Nesta ótica, é necessário que “universidade, empresas, câmara, investidores, talentos” convirjam numa “visão comum” e comecem “a agir de forma coordenada”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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