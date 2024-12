Remodelação do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital pronta em junho de 2026

As obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, cujo investimento se aproxima dos 3,2 milhões de euros, deverão estar prontas em junho de 2026, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal.

Em declarações à agência Lusa, José Francisco Rolo explicou que a obra vai permitir que o Centro de Saúde de Oliveira do Hospital seja transformado num moderno equipamento de saúde.

“O velho centro de saúde vai ser todo remodelado e vai crescer. Vai ter todas as condições para que os profissionais de saúde desenvolvam a sua atividade, tornando este equipamento mais atrativo, numa lógica de captação de mais médicos de medicina geral e familiar, mais enfermeiros e mais áreas de especialidade”, destacou.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital assinou hoje o auto de consignação da empreitada de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital.

A empreitada foi consignada à Joaquim Fernandes Marques & filho SA., empresa de construção civil do concelho de Oliveira do Hospital.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, trata-se de um investimento de capital importância para a cidade e para o concelho.

“Aquilo que queremos fazer é arrancar imediatamente com a obra e executá-la. Estimamos que esteja pronta em 30 de junho de 2026”, afirmou.

A obra criará “novas condições de atendimento aos utentes” e “melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde”, contemplando a ampliação (a norte) daquele equipamento, através da construção de um novo edifício com três pisos.

Será financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Enquanto decorrerem as obras de ampliação e requalificação, os serviços do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital funcionam na antiga escola primária, para onde mudaram provisoriamente em outubro.

Segundo a autarquia de Oliveira do Hospital, este espaço provisório foi alvo de obras de adaptação que ultrapassaram os 100 mil euros.

Conta com sete gabinetes médicos, nove gabinetes de enfermagem, cinco salas de tratamento e duas farmácias, bem como duas salas de espera para utentes, além dos espaços para funcionamento de outras orgânicas.

Aqui se encontram os serviços de saúde públicos de Oliveira do Hospital, como a Unidade de Saúde Familiar (USF) Terras D’Ulvária, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a Unidade de Saúde Pública (USP) e o Gabinete do Cidadão/Serviço Social.