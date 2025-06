Região de Coimbra tem 32 empresas Gazela em 10 concelhos

A região Centro de Portugal voltou a aumentar o número de empresas distinguidas com o galardão Gazela. Segundo o levantamento efetuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o Centro do país tem “181 empresas Gazela identificadas em 2024 – o valor mais elevado desde o início desta distinção em 2012”.

Nesta contagem estão abrangidos 100 municípios de oito comunidades intermunicipais: Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria, Viseu Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Oeste e Médio Tejo.

As 181 empresas, revelou a CCDRC, “empregam, no seu conjunto, 6.328 trabalhadores e geram um volume de negócios superior a 694 milhões de euros em 2023”.

“Atingimos este ano um novo marco, com 181 empresas Gazela na região Centro, o que demonstra a vitalidade e o dinamismo do nosso tecido empresarial. Com estas 181 empresas, eleva-se para 869 o número de empresas que, ao longo dos últimos treze anos, alcançaram esta distinção”, realçou a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

CIM Região de Coimbra tem 32 empresas Gazela

Na área abrangida pela CIM Região de Coimbra (19 concelhos –17 do distrito de Coimbra, um de Aveiro, Mealhada, e um de Viseu, Mortágua), existem 32 empresas Gazela. Das 32 empresas, apenas 29 autorizaram a divulgação (quadro ao lado).

Coimbra, com 14 empresas Gazela, é o concelho que tem mais distinções, sendo o segundo, em toda a região Centro (Leiria, com 23, é o município com mais empresas Gazela). A Figueira da Foz, seis empresas (quatro autorizaram divulgação) é o segundo na área da CIM Região de Coimbra.