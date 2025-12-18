“A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) sinalizou um investimento de 14,5 milhões de euros para dar resposta a desafios municipais e intermunicipais que têm vindo a ser identificados ao longo dos últimos anos na área da proteção civil”, afirmou a presidente da entidade, Helena Teodósio.

A 1.ª fase do processo realizou-se ontem, na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, com a cerimónia de assinatura dos autos de entrega de 2.000 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para Combate a Incêndios Rurais aos municípios da Região de Coimbra.

“Uma das estratégias da Comunidade Intermunicipal é dentro desta área”, explicou Helena Teodósio. Assim, a CIM determinou uma verba de 4,5 milhões de euros que se junta à dotação financeira dos municípios, atingindo um valor que ultrapassa os 14 milhões de euros.

“A entrega destes equipamentos constitui um exemplo concreto da implementação dessa estratégia, traduzindo-se num reforço efetivo e ativo das condições de segurança e de atuação dos nossos bombeiros no território”, disse.

