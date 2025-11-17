diario as beiras
CIM Região de Coimbra

PRR: Região de Coimbra quer que Governo diga o que acontece se prazos não forem cumpridos

17 de novembro às 15 h58
0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra quer que o Governo esclareça o que poderá acontecer aos municípios caso não sejam cumpridos os prazos das obras realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“É uma altura muito preocupante, sobretudo quando há prazos que nos estão a massacrar, porque são prazos que têm de ser cumpridos e, por vezes, não sabemos qual é o impacto desse não cumprimento nos municípios”, referiu a presidente da CIM da Região de Coimbra, Helena Teodósio.

A decisão de questionar o Governo foi tomada hoje de manhã pelos municípios que integram a CIM da Região de Coimbra, depois de vários autarcas terem manifestado as suas preocupações em reunião do Conselho Intermunicipal de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

