A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra quer que o Governo esclareça o que poderá acontecer aos municípios caso não sejam cumpridos os prazos das obras realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“É uma altura muito preocupante, sobretudo quando há prazos que nos estão a massacrar, porque são prazos que têm de ser cumpridos e, por vezes, não sabemos qual é o impacto desse não cumprimento nos municípios”, referiu a presidente da CIM da Região de Coimbra, Helena Teodósio.

A decisão de questionar o Governo foi tomada hoje de manhã pelos municípios que integram a CIM da Região de Coimbra, depois de vários autarcas terem manifestado as suas preocupações em reunião do Conselho Intermunicipal de Coimbra.