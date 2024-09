Proteção Civil está a emitir SMS preventivos para norte e centro devido à chuva

A Proteção Civil está a emitir desde as 18H00 de hoje SMS preventivos para as regiões norte e centro, onde nos próximos dias se espera chuva e vento forte, com uma preocupação maior com as áreas afetadas pelos incêndios.

Numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o adjunto de operações nacional Alexandre Penha deixou recomendações para a adequação de comportamentos às previsões de mau tempo, pedindo “às populações para terem mais alguns cuidados, para implementarem algumas medidas de contenção durante os próximos dias, especialmente antes de a precipitação chegar”.

Em causa estão as regiões acima da linha do rio Mondego, entre Coimbra e a Serra da Estrela, o que abrange os distritos mais afetados pelos grandes incêndios dos últimos dias, e nos quais a ANEPC centra as maiores preocupações.

“Estamos a fazer neste momento uma adequação do dispositivo de forma a que as regiões que possam ser mais afetadas tenham um reforço da capacidade de resposta a estas situações”, disse Alexandre Penha sobre a adequação da resposta de emergência face às previsões para os próximos dias.

O período mais crítico será entre as 00:00 de quarta-feira e as 23H59 de dia 26, e os distritos de maior risco por previsões de precipitação forte são Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu e Coimbra.

A Proteção Civil pede às populações que adotem medidas como limpeza de sistemas de escoamento e drenagem e que evitem as zonas dos incêndios, “onde há uma maior probabilidade de deslizamento de terras”, recordando, no entanto, que logo após os incêndios o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) iniciou trabalhos de estabilização de emergência.

Pede-se também a atenção à circulação rodoviária e para os efeitos das primeiras chuvas após uma temporada de piso seco, apelando-se a uma “condução defensiva”.

Já as previsões de vento forte aconselham a evitar zonas de maior probabilidade de queda de objetos, e novamente as zonas ardidas “devido à fragilidade da floresta e à possibilidade de queda de ramos de árvores”.

A Proteção Civil alerta ainda para possíveis inundações rápidas em zonas urbanas.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores acumulados de precipitação entre os dias 24 e 26 “poderão atingir entre 100 a 150 mm no Minho e Douro Litoral e nas serras dos distritos de Vila Real, Viseu, Aveiro e Coimbra, e entre 70 a 120 mm no restante litoral a norte do Cabo Mondego, concentrando-se a maior parte da precipitação no período compreendido entre a tarde do dia 25 e o final da manhã de dia 26”.

“O vento irá aumentar de intensidade a partir da tarde de dia 24, esperando-se o período com vento mais intenso entre a tarde de dia 25 e o início da tarde de dia 26. Nas regiões Norte e Centro, o vento será de sudoeste por vezes forte, até 45 km/h, com rajadas até 70 km/h, soprando por vezes muito forte, até 60 km/h, com rajadas até 90 km/h, nas terras altas. Na região Sul, o vento soprará até 30km/h de sudoeste, sendo por vezes até 40 km/h nas terras altas”, acrescenta o instituto, no terceiro comunicado emitido hoje sobre as previsões de mau tempo.

O IPMA emitiu hoje aviso amarelo para seis distritos do continente devido à previsão de vento forte, depois de ter colocado anteriormente os mesmos territórios a laranja por causa da chuva.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso amarelo entre as 15H00 de quarta-feira e as 15H00 de quinta-feira, devido à previsão de vento de sudoeste com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h), podendo atingir 90 km/h nas terras altas.

O aviso amarelo de vento para Viana do Castelo e Bragança vai estar em vigor entre as 15H00 e as 18H00 de quarta-feira.

Num comunicado anterior divulgado hoje, o IPMA já tinha colocado seis distritos do continente sob aviso laranja na quarta e na quinta-feira devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

O instituto indicou que os distritos de Viseu, Vila Real e Aveiro vão estar sob aviso laranja entre as 06H00 e as 12H00 de quinta-feira e os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga entre as 18H00 de quarta-feira e as 09H00 de quinta-feira.

Estes seis distritos estão já hoje e na quarta-feira sob aviso amarelo por causa da chuva persistente e por vezes forte.

Por causa da chuva forte, o IPMA colocou ainda os distritos de Bragança, Guarda e Coimbra sob aviso amarelo entre as 03H00 e as 12H00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado” e o amarelo quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.