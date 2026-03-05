diario as beiras
CoimbraNacional

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do estado do tempo

05 de março de 2026 às 15 h14
0 comentário(s)
DR

Devido À previsão do agravamento do estado de tempo para Portugal Continental com precipitação, vento forte, agitação marítima forte e queda de neve, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra deixa um alerta à população.

  1. SITUAÇÃO

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para os próximos dias, um agravamento do estado do tempo em Portugal continental com precipitação, vento forte, agitação marítima forte e queda de neve, destacando-se:

– Períodos de chuva, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial nas regiões Norte e Centro;

– Vento forte, com rajadas até 80 km/h na faixa costeira ocidental e nas terras altas, prevendo-se um agravamento durante a manhã e o início da tarde de amanhã, dia 6 de março, nos distritos de Leiria e Lisboa, onde as rajadas poderão atingir os 90 km/h na faixa costeira e serras;

– Agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas de noroeste até 6 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima;

– Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com acumulações até 30cm acima de 1000 metros. Possibilidade de neve acima de 1000/1200 metros no Norte, Centro e Alto Alentejo, descendo temporariamente a cota para 800/1000 metros durante a noite a manhã de 6 de março.

  1. EFEITOS EXPECTÁVEIS

Este quadro meteorológico, com vento forte e agitação marítima forte, deverá ser mais gravoso entre a tarde de hoje, 5 de março, e o dia de amanhã, 6 de março, sobretudo nos territórios mais vulneráveis afetados pela depressão Kristin (Regiões do Oeste, Leiria e Coimbra), sendo expectável:

– Arrastamento de estruturas, objetos soltos e desprendimento de estruturas móveis deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar danos em infraestruturas, acidentes com veículos e pessoas em circulação na via pública;

– Possíveis acidentes na orla costeira, devido à forte agitação marítima;

-Possibilidade de queda de neve em áreas e a altitudes onde habitualmente não se verifica;

– Piso rodoviário escorregadio, e eventualmente obstruído, devido à possível formação de lençóis de água ou à acumulação de gelo e/ou neve;

– Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

– Inundações em áreas urbanas, resultantes da acumulação de águas pluviais devido à insuficiência ou obstrução dos sistemas de drenagem;

– Cheias em cursos de água, potenciadas pelo transbordo do leito de rios, ribeiras e linhas de água;

– Instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas, entre outros), motivados pela infiltração de água no solo, podendo ser agravados pela remoção do coberto vegetal após incêndios rurais ou pela artificialização do solo;

– Desconforto térmico na população devido ao aumento da intensidade do vento.

  1. MEDIDAS PREVENTIVAS

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente:

– Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

– Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

– Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

– Evitar o estacionamento de veículos em áreas arborizadas;

– Fechar e reforçar estores e janelas, em especial os que estão virados na direção do vento;

– Recolher estruturas exteriores para evitar que sejam arrastados;

– Fixar objetos no exterior e de varandas e parapeitos, como vasos, mobiliário de jardim ou outros;

– Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

– Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima;

– Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual acumulação de neve e/ou formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;

– Evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve e quando isso não for possível, adotar as seguintes medidas:

  • Verificação do estado dos pneus e respetivas pressões;
  • Transporte e colocação das correntes de neve nos veículos;
  • Assegurar o abastecimento de combustível em níveis que permitam percorrer trajetos alternativos ou a permanência do veículo em funcionamento por longos períodos de tempo, em caso de retenção nas vias afetadas;
  • Nos veículos elétricos, deve ser verificada a carga da bateria e analisada a existência de postos de carregamento no seu itinerário;
  • Garantir que os sistemas de aquecimento dos veículos se encontram em bom estado de funcionamento;
  • Providenciar alimentos adequados em quantidade e características, assim como medicamentos, de acordo com o número e tipologia de ocupantes dos veículos.

– Nas vias afetadas pela acumulação de neve, evitar viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais;

– Evitar circular naquelas vias com veículos pesados, em particular articulados, veículos com reboque e veículos de tração traseira;

– Restringir ao máximo possível os movimentos de veículos e de pessoas apeadas, nas zonas potencialmente afetadas pela queda de neve;

– Evitar qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações;

– Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

– Retirar das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e/ou outros bens para locais seguros;

– Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de março

Livre discorda da nomeação para o ITAP, PAN diz que coligação mantém-se "inalterada"
05 de março

Metro Mondego tem efetuado trabalhos de conservação para melhorar sistema do metrobus (com vídeo)
05 de março

Académica anuncia novo lote de bilhetes para deslocação ao terreno do Varzim
05 de março

Acidente de trabalho na conserveira Cofisa faz um morto e um ferido grave (com vídeo)

Coimbra

Coimbra
05 de março às 17h43

Livre discorda da nomeação para o ITAP, PAN diz que coligação mantém-se “inalterada”

0 comentário(s)
Coimbra
05 de março às 17h30

Metro Mondego tem efetuado trabalhos de conservação para melhorar sistema do metrobus (com vídeo)

0 comentário(s)
CoimbraNacional
05 de março às 15h14

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do estado do tempo

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
05 de março às 16h23

Montenegro salienta que cumpriu todos os deveres de declaração sobre Spinumviva

0 comentário(s)
Nacional
05 de março às 16h19

Marcelo vai sair como entrou, a pé, e deseja que Seguro seja “o melhor” dos presidentes

0 comentário(s)
Nacional
05 de março às 16h17

Montenegro afirma que clareza interna no PSD é eixo fundamental para estabilidade

0 comentário(s)