O primeiro festival literário de Miranda Corvo, no distrito de Coimbra, que se realiza entre os dias 21 e 24 de janeiro, irá homenagear o legado, a obra e a memória de Miguel Torga e de João José Cochofel.

Na primeira edição do MIRARE - Festival Literário de Miranda do Corvo, vão marcar presença, entre outros, Irene Flunser Pimentel, Francisco Moita Flores, João Fernandes Ramos, Isabel Zambujal, Milu Loureiro, Luís Porto, João Pinho, António Pedro Pita e José Vieira Lourenço, anunciou hoje, em conferência de imprensa, Diogo Coelho, diretor executivo da GoldenSkill, organizadora do festival.

O evento, sob o mote “Vivemos de Palavras”, irá contar na sua programação com encontros com autores, apresentações de livros, um ciclo de conferências, uma sessão de cinema e de música clássica, e ainda com sessões nas escolas.