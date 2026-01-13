diario as beiras
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo

Primeiro festival literário de Miranda do Corvo celebra Torga e Cochofel

13 de janeiro de 2026 às 14 h12
0 comentário(s)
DR
O primeiro festival literário de Miranda Corvo, no distrito de Coimbra, que se realiza entre os dias 21 e 24 de janeiro, irá homenagear o legado, a obra e a memória de Miguel Torga e de João José Cochofel.

Na primeira edição do MIRARE - Festival Literário de Miranda do Corvo, vão marcar presença, entre outros, Irene Flunser Pimentel, Francisco Moita Flores, João Fernandes Ramos, Isabel Zambujal, Milu Loureiro, Luís Porto, João Pinho, António Pedro Pita e José Vieira Lourenço, anunciou hoje, em conferência de imprensa, Diogo Coelho, diretor executivo da GoldenSkill, organizadora do festival.

O evento, sob o mote “Vivemos de Palavras”, irá contar na sua programação com encontros com autores, apresentações de livros, um ciclo de conferências, uma sessão de cinema e de música clássica, e ainda com sessões nas escolas.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares
13 de janeiro às 15h08

Futura acessibilidade a Vila Nova de Poiares não satisfaz totalmente a autarquia

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares
13 de janeiro às 14h41

Governo diz em Vila Nova de Poiares que nova lei da Proteção Civil está concluída e entra em vigor este ano

0 comentário(s)
Miranda do Corvo

