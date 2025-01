Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital congratula-se com reposição de freguesia

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, congratulou-se hoje com a reposição da freguesia de Vila Franca da Beira, depois de sempre se ter manifestado contra a reforma administrativa das freguesias em 2013.

“Cumpre-se a vontade da comunidade de Vila Franca da Beira. Desde sempre que soubemos interpretar a vontade do povo defendendo sempre a sua autonomia. Parabéns a todos os vilafranquenses”, refere José Francisco Rolo.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, é evidenciado que a posição da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, pautou-se, desde muito cedo, por desenvolver esforços para que a reforma administrativa fosse revertida, por forma a conseguir que Vila Franca da Beira voltasse a ser uma freguesia autónoma.

“Nos momentos de comemoração do Dia da Freguesia de Vila Franca da Beira, sempre assumimos, de forma clara, a nossa posição de apoio pela total legitimidade dos vilafranquenses quererem a sua autonomia, apoiando a sua vontade de desagregação da União de Freguesias de Ervedal da Beira e Vila Franca da Beira”, afirma o autarca.

José Francisco Rolo reitera ainda o seu aplauso “à forma democrática, dialogante, sempre presente e equitativa” de como os executivos eleitos da União de Freguesias se relacionaram “com grande abertura e proximidade com a comunidade de Vila Franca da Beira”.

O Parlamento aprovou hoje a reposição de 302 freguesias por desagregação de uniões de freguesias criadas pela reforma administrativa de 2013.

O projeto de lei teve os votos a favor dos proponentes PSD, PS, BE, PCP, Livre e PAN, e ainda do CDS-PP, o voto contra da Iniciativa Liberal (IL) e a abstenção do Chega na generalidade, na especialidade e em votação final global.

O Parlamento aprovou ainda um recurso apresentado pela IL para retirar da votação na especialidade uma proposta do PCP para reconsiderar mais de meia centena de pedidos de desagregação de freguesias, muitos dos quais rejeitados por terem entrado na Assembleia da República além do prazo limite.

Estas freguesias que agora vão ser repostas foram agregadas em 135 uniões de freguesia ou extintas e os seus territórios distribuídos por outras autarquias durante a reforma administrativa que em 2013 reduziu 1.168 freguesias do continente, de 4.260 para as atuais 3.092, por imposição da ‘troika’.