O Presidente da República, António José Seguro, revelou hoje que a sua primeira Presidência Aberta terá lugar na Região Centro, remetendo para o final de semana o anúncio da data e o local exato.

“Ainda não há data, nem local, mas anunciarei até ao final da semana, quer a data, quer o local, para a primeira Presidência Aberta, que vai ser precisamente na Região Centro”, afirmou.

O anúncio foi feito no segundo dia do programa de tomada de posse, depois de o novo Presidente da República ter visitado a aldeia de Mourísia, na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que em 2025 esteve cercada por chamas.

