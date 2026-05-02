Detido pela PSP por agressão a vizinho com arma branca

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Homem, de 61 anos e outro, de 67 anos, cobitam na mesma habitação. Vítima sofreu ferimentos ligeiros.

A PSP de Coimbra deteve, no final da tarde desta quinta-feira, um homem, de 61 anos, por ofensas à integridade física de outro homem, de 67 anos, com recurso a uma arma branca. O incidente ocorreu na rua Guerra Junqueiro, em Coimbra, com a vítima a ter de ser assistida no local e posteriormente transportada ao hospital.

Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o oficial de serviço da PSP confirmou a situação, afirmando que “pelas 19H55 de ontem (quinta-feira), na rua Guerra Junqueiro, em Coimbra, foi detido um homem de 61 anos pela prática de ofensas à integridade física de outro homem, de 67 anos, através do uso de arma branca, tendo o agredido sofrido ferimentos ligeiros que careceram de tratamento hospitalar”.

Ainda de acordo com o responsável, “os intervenientes coabitam a mesma habitação e não possuem qualquer parentesco entre ambos”, desconhecendo para já o que motivou esta agressão.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS