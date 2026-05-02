Combate ao pacote laboral marcou a tónica do 1.º de Maio

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Uma semana depois do 25 de Abril, a população voltou a sair à rua. A contestação ao pacote laboral defendido pelo Governo marcou a tónica da manifestação

Foram perto de mil as pessoas que saíram ontem à rua para celebrarem o Dia do Trabalhador.

Na manifestação de ontem, entre a praça da República a praça 8 de maio, foram inúmeros os sindicatos presentes, mas também muitos populares não filiados nas organizações sindicais.

Além da celebração do dia em que são lembrados todos os direitos dos trabalhadores, foram também destacados os valores do 25 de Abril. O desfile ficou ainda marcado pela forte crítica ao pacote laboral desenhado pelo Governo de Luís Montenegro e que tem estado, nos últimos meses, em negociação em concertação social (sem a presença da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses).