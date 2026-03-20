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PJ investiga morte de professor em Oliveira do Hospital

20 de março de 2026 às 16 h28
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Fotografia: DR

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte do professor dos quadros do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Ivo Gonçalves, que tinha 48 anos. A informação foi avançada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo major da GNR de Coimbra, Cláudio Lopes.

O agrupamento já endereçou uma mensagem de despedida ao docente nas redes sociais. “De todas as despedidas, as mais inesperadas são as que mais custam!”, escreveram.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

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