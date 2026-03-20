A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte do professor dos quadros do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Ivo Gonçalves, que tinha 48 anos. A informação foi avançada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo major da GNR de Coimbra, Cláudio Lopes.

O agrupamento já endereçou uma mensagem de despedida ao docente nas redes sociais. “De todas as despedidas, as mais inesperadas são as que mais custam!”, escreveram. | Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS