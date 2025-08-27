diario as beiras
Região CentroViseu

PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

27 de agosto às 17 h41
0 comentário(s)
DR

Um homem de 54 anos foi detido por ser suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada de 20 anos, que sofre de uma doença de foro mental, em Mangualde, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que os crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência terão sido praticados de forma reiterada.

A investigação iniciou-se depois de a vítima ter revelado os abusos à GNR, “o que originou a abertura de um inquérito e ulteriores diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do arguido”, explicou.

Segundo a GNR, o homem “valeu-se da relação de proximidade e de confiança familiar para praticar, com a mesma, atos sexuais de relevo, aproveitando-se da sua incapacidade para opor resistência, derivada da doença de foro mental, grave”.

O detido vai agora ser sujeito a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de agosto

Incêndios: FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros
27 de agosto

Incêndios: Montenegro nega que tenham sido retiradas verbas à floresta e diz que críticas são injustas
27 de agosto

Presidente admite mandatos “aquém” do que sonhou mas diz que povo lhe deu razão nas dissoluções
27 de agosto

PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

Região Centro

Região CentroViseu
27 de agosto às 17h41

PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

0 comentário(s)
Região CentroVila Nova de Poiares
27 de agosto às 17h32

Vídeo promocional sobre Vila Nova de Poiares como destino turístico conquista prémio em festival de Cannes

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
27 de agosto às 15h22

Dez dias de eventos culturais e associativos na Feira do Ano em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Viseu

Região CentroViseu
27 de agosto às 17h41

PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

0 comentário(s)
Região CentroViseu
21 de julho às 08h35

Acidente provoca um morto e corta A25 em Oliveira de Frades

0 comentário(s)
Viseu
20 de junho às 11h31

Polícia Judiciária detém suspeito de lançar fogo em Tondela

0 comentário(s)