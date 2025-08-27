PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

Um homem de 54 anos foi detido por ser suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada de 20 anos, que sofre de uma doença de foro mental, em Mangualde, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que os crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência terão sido praticados de forma reiterada.

A investigação iniciou-se depois de a vítima ter revelado os abusos à GNR, “o que originou a abertura de um inquérito e ulteriores diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do arguido”, explicou.

Segundo a GNR, o homem “valeu-se da relação de proximidade e de confiança familiar para praticar, com a mesma, atos sexuais de relevo, aproveitando-se da sua incapacidade para opor resistência, derivada da doença de foro mental, grave”.

O detido vai agora ser sujeito a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.