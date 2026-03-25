A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem, de 33 anos, suspeito de ter incendiado na madrugada de terça-feira um anexo de uma moradia no concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Em comunicado, a PJ referiu que, através da Diretoria do Centro e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve o alegado autor do crime de incêndio urbano que provocou “danos significativos num anexo de uma moradia”, na localidade da Granja.

“O incêndio foi provocado com utilização de gasolina como material acelerante e com recurso a fósforos”, adiantou a PJ, que explicou que na origem do crime pode estar um “quadro de desentendimentos familiares entre residentes naquela moradia”.

De acordo com a PJ, “o incêndio, além dos danos causados, colocou em perigo não apenas bens patrimoniais alheios de valor elevado, mas também a vida e integridade física de terceiros, o que só não aconteceu devido à rápida e decisiva intervenção dos bombeiros”.

O arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.

Na madrugada de terça-feira, três pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio na habitação onde residiam, que ficou destruída, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

“As três pessoas não sofreram ferimentos, mas ficaram desalojadas na sequência do incêndio na habitação, estando a ser acompanhadas pelas autoridades competentes”, referiu a mesma fonte.

Fonte da GNR acrescentou que na moradia, além do detido, residia uma mulher de 85 anos e um homem de 35 anos.