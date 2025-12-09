diario as beiras
Penelense Léo Teixeira, do Felgueiras, recebe alta após queimaduras e deixa hospital

09 de dezembro de 2025 às 16 h39
0 comentário(s)
DR

O avançado Léo Teixeira, natural de Penela e jogador do Felgueiras, deixou, no domingo, o Hospital de São João no Porto, ao ser-lhe confirmada a alta das queimaduras sofridas numa das pernas, informou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“O Léo está a evoluir favoravelmente das queimaduras sofridas na perna, tendo tido alta ontem [domingo] do Hospital de São João. Queremos agradecer todo o cuidado do serviço de cirurgia plástica, em especial ao doutor Bernardo Correia, a dedicação, cuidado e proximidade sempre demonstradas para com o nosso atleta. Ao nosso Léo, mais um passo na recuperação, para voltar bem e em pleno”, refere a nota publicada pelo emblema felgueirense na rede social Instagram.

O futebolista português, de 26 anos, sofreu as queimaduras em 01 de dezembro, na sequência de um incêndio doméstico, e foi transportado para o Hospital Padre Américo, sede da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, em Penafiel, antes de rumar ao Hospital de São João.

Utilizado em 14 partidas oficiais na presente época, com um golo e uma assistência, Léo Teixeira ainda não sabe quando vai regressar aos treinos sob o comando do técnico Agostinho Bento, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.

Natural de Penela, no distrito de Coimbra, o atacante representou, como sénior, o Condeixa, entre 2018/19 e 2020/21, o Fafe, na época 2021/22, e o Varzim, entre 2022/23 e 2023/24, antes de rumar ao Felgueiras no verão de 2024.

Autoria de:

Agência Lusa

