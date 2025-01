Penacova realiza o seu primeiro festival literário em fevereiro

A Câmara de Penacova, no distrito de Coimbra, organiza o seu primeiro festival literário, que vai decorrer entre 17 e 22 de fevereiro, com feira do livro, palestras e espetáculos na sua programação.

Na primeira edição do Festival Literário de Penacova, vão marcar presença, entre outros, José Luís Peixoto, Carlos Fiolhais, Pedro Lamares, Pedro Chagas Freitas, Raul Minh’alma e João Gobern, anunciou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento, cujo acesso às atividades é gratuito, irá contar com uma feira do livro, palestras, apresentações de obras, espetáculos de poesia, teatro, música e dança, afirmou.

Segundo a nota de imprensa, o festival arranca a 17 de fevereiro com uma conversa entre o cientista Carlos Fiolhais e o jornalista João Gobern, moderada pelo radialista Fernando Alvim, assim como com a abertura da feira do livro.

O festival vai contar com uma exposição de desenho científico e fotografia de natureza, espetáculos culturais e oficinas destinadas a educadores, estudantes e público em geral.

Ao longo do festival, serão apresentados livros de Pedro Chagas Freitas (que também irá dar uma palestra) e de Raul Minh’alma, entre outros, assim como uma palestra de José Luís Peixoto sobre a leitura e a escrita e um espetáculo de poesia de Pedro Lamares.

Para o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, citado na nota, a primeira edição do festival é uma oportunidade para reforçar o papel da literatura na educação assim como de compromisso da autarquia com a cultura.

O festival é organizado pela Câmara de Penacova, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Penacova, a Rede de Bibliotecas de Penacova, a Rede de Bibliotecas Escolares e os projetos A Ler Mais e Melhor e Pró Literacias.