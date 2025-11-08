O Auditório Municipal de Penacova adquiriu e instalou recentemente equipamento de projeção digital de cinema e sistema de som surround que garantem a exibição dos filmes mais recentes e que garantem o mesmo circuito cinematográfico das grandes cidades, eliminando a necessidade de deslocação dos munícipes.

O investimento para esta transformação foi superior a 200 mil euros, maioritariamente financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Para além do cinema, as melhorias abrangem sistemas de vídeo para streaming de alta qualidade e um reforço da mecânica de cena e do rider técnico. Estes gastos para esta melhoria foram suportados pela autarquia. Foi ainda renovado o chão do palco, cadeiras, régie e aquisição de novos equipamentos de luz. Estas intervenções tornaram o palco tecnicamente mais apetrechado para espetáculos de teatro, dança, música, entre outras atividades de âmbito cultural e social.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (08/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS