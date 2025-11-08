diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenacova

Penacova: Equipamento de projeção de cinema foi renovado

08 de novembro às 16 h00
0 comentário(s)
DR

O Auditório Municipal de Penacova adquiriu e instalou recentemente equipamento de projeção digital de cinema e sistema de som surround que garantem a exibição dos filmes mais recentes e que garantem o mesmo circuito cinematográfico das grandes cidades, eliminando a necessidade de deslocação dos munícipes.
O investimento para esta transformação foi superior a 200 mil euros, maioritariamente financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).
Para além do cinema, as melhorias abrangem sistemas de vídeo para streaming de alta qualidade e um reforço da mecânica de cena e do rider técnico. Estes gastos para esta melhoria foram suportados pela autarquia. Foi ainda renovado o chão do palco, cadeiras, régie e aquisição de novos equipamentos de luz. Estas intervenções tornaram o palco tecnicamente mais apetrechado para espetáculos de teatro, dança, música, entre outras atividades de âmbito cultural e social.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (08/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de novembro

Opinião: "Coisas de agora"
08 de novembro

Opinião: "Nós e os outros"
08 de novembro

Penacova: Equipamento de projeção de cinema foi renovado
08 de novembro

FCTUC dá posse a diretores de departamentos a dias de celebrar o 253º aniversário

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacova
08 de novembro às 16h00

Penacova: Equipamento de projeção de cinema foi renovado

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
08 de novembro às 15h54

Coimbra volta ser capital dos sabores da região

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
08 de novembro às 15h43

Na liderança das freguesias da Mealhada o espaço delas é definido pela competência

0 comentário(s)

Penacova

CIM Região de CoimbraPenacova
08 de novembro às 16h00

Penacova: Equipamento de projeção de cinema foi renovado

0 comentário(s)
Penacova
04 de novembro às 10h09

Penacova: Elisabete Marcelo e Carolina Rojais são as primeiras presidentes de junta do concelho

0 comentário(s)
Penacova
03 de novembro às 10h11

Álvaro Coimbra desafia empresários a investir em Penacova

0 comentário(s)