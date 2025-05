Pedro Almeida venceu prova do campeonato nacional que fez parte (até ontem) do Rally WRC Portugal

Pedro Almeida (Skoda Fabia) venceu, ao fim da tarde de ontem, a prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), inserida na 58.ª edição do Rali de Portugal, depois de o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) ter desistido já depois da última especial. Meeke chegou à meta do troço de Sever/Albergaria com a suspensão da roda traseira esquerda partida. Ainda tentou reparar os danos com fitas plásticas e cintas para conseguir chegar com o carro ao parque fechado, mas o material cedeu mesmo e o Toyota do líder do campeonato português ficou parado em Albergaria-a-Velha.

Desta forma, Pedro Almeida herdou a vitória que parecia certa de Meeke, batendo Armindo Araújo (Skoda Fabia) por 2,7 segundos, com Pedro Meireles (Skoda Fabia) em terceiro, a 59,1 segundos de Almeida. “Estou contente”, disse apenas Pedro Almeida, ainda incrédulo com o desfecho do dia, que já tinha visto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) ficar pelo caminho devido a uma avaria no alternador, que o fez perder mais de meia hora no troço da Lousã.

A prova mundial WRC em Portugal ainda se prolonga até ao início da tarde de amanhã, domingo.