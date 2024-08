Pampilhosa da Serra: Vitalidade e tradição tornam inesquecíveis as Festas do Concelho

As Festas do Concelho de Pampilhosa da Serra 2024 / XXV Feira do Artesanato e Gastronomia terminaram no final da semana passada e, para a autarquia, foram inesquecíveis.

“É uma alegria percebermos que esta semana em particular foi a semana do reencontro, dos amigos e das famílias”, expressou o presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio.

De 12 a 16 de agosto, a Praça do Regionalismo acolheu milhares de pessoas e registou casa cheia em vários dias, sendo que no 15 de agosto, verificou-se uma das maiores enchentes de que há memória, naquela que foi a estreia d’Os Quatro e Meia no certame.

Os regressos vibrantes de David Carreira e Tiago Silva a “casa”, Mónica Sintra e os seus temas populares, ou o sublime concerto de encerramento com os Quinta do Bill e o Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense, foram espetáculos igualmente memoráveis, num programa que uma vez mais procurou abranger vários gostos, gerações e estilos musicais.

O programa foi complementado pelos indispensáveis bailaricos com artistas locais, animação itinerante, atuações de grupos folclóricos do concelho e da marcha popular infantil da freguesia de Pampilhosa da Serra, assim como por DJ’s que prolongaram a animação noite dentro.

“A tanta, tanta gente que trabalhou muito para que esta festa fosse um sucesso, a todos sem exceção que organizaram, que nos ajudaram e que nos visitaram, fica aqui um coração cheio de agradecimentos, fazendo votos que venham mais vezes, porque todos fazemos melhor a Pampilhosa da Serra”, frisou Jorge Custódio.