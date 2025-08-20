diario as beiras
Pampilhosa da Serra mantém uma frente ativa junto ao Zêzere

20 de agosto às 08 h53
O concelho da Pampilhosa da Serra mantém ainda uma frente ativa, confirmou o 2.º Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, Nuno Seixas.

“Neste momento [20H30 de ontem], o incêndio na Pampilhosa da Serra mantém uma frente ativa a descer ao Rio Zêzere, junto às povoações de Dornelas do Zêzere e Esteiro”, referiu o comandante.

O fogo, que começou há uma semana na aldeia do Piódão, no concelho de Arganil, já atingiu os concelhos de Seia (Guarda), Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).

Daniel Filipe Pereira

