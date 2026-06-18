Universidade de Coimbra disponível para analisar integração do IPC

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) confirmou ter mantido contactos com a Universidade de Coimbra (UC) sobre o futuro da instituição, na sequência da revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

A informação consta da ata da reunião do Conselho Geral do IPC, realizada a 29 de maio, na qual Cândida Malça, presidente do instituto, referiu ter reunido com o reitor da UC para “aferir a disponibilidade para diferentes possibilidades de colaboração”. Segundo o documento, houve abertura para ponderar “a eventual integração do IPC, como um todo, na UC”.

Na mesma reunião, foi também referido que já se encontra contratualizado um estudo externo independente para avaliar diferentes cenários decorrentes da aprovação do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), prevendo-se que o respetivo relatório seja entregue até ao final deste mês.Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o IPC remeteu-se ao silêncio. “A senhora presidente do Politécnico de Coimbra não pretende fazer declarações públicas sobre este assunto neste momento”, respondeu fonte oficial.

Por seu lado, a Universidade de Coimbra confirmou a existência de contactos informais entre as duas instituições, embora sem adiantar desenvolvimentos concretos.

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