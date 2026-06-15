Região Centro

Mau tempo: Quase 29 ME de indemnizações por danos em habitações pagos na região Centro

15 de junho de 2026 às 12 h23
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Perto de 29 milhões de euros de indemnizações por danos em habitações provocados pelas tempestades do início do ano já foram pagos na região Centro, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Num ponto de situação baseado em dados referentes a quarta-feira, a CCDR referiu que há 7.272 candidaturas com indemnizações pagas, num valor total de 28.784.734,12 euros.

Este montante representa mais cinco milhões de euros comparativamente ao último balanço, feito no dia 05, quando se registavam 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num valor de 23.716.666,95 euros.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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