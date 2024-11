Pampilhosa da Serra mantém benefícios fiscais à população e empresas

A Câmara da Pampilhosa da Serra anunciou hoje que vai manter vários benefícios fiscais à população e empresas em 2025, através de reduções nos impostos diretos e indiretos.

O executivo municipal liderado por Jorge Custódio (PSD) manteve o Imposto Municipal sobre Imóveis na taxa mínima de 0,3%, sendo que atribui ainda uma redução adicional fixa que pode ir até aos 140 euros, em função do número de dependentes do agregado, explicou a autarquia, em comunicado.

Aos agregados com um dependente a redução do valor do IMI é de 30 euros e com dois ou três ou mais dependentes as reduções propostas são de 70 e 140 euros, respetivamente.

A isenção do pagamento de 5% da taxa variável do Imposto sobre Rendimentos Singulares (IRS) é outro dos incentivos atribuídos às pessoas com domicílio fiscal no concelho, o que, segundo o município, significa “abdicar de receber cerca de 100 mil euros para deixar esse valor do lado dos munícipes”.

Todas as empresas sediadas nas zonas industriais do concelho estão também contempladas neste pacote de medidas, através da redução de 30% do valor do IMI a cobrar.

“Estamos a abdicar de receita até ao máximo permitido por lei e, pela via indireta da não cobrança destes impostos, ajudar os pampilhosenses, fazendo com que fique mais dinheiro nos bolsos de cada um”, salientou o presidente da autarquia, Jorge Custódio.

O autarca realçou que o município “mais uma vez abdica de uma receita que outros cobram, porque não quer abdicar do apoio às famílias, instituições e empresas”.

“Fazemos muito bem as contas e por via indireta queremos ajudar todos os pampilhosenses, sem descurar a execução de obra e o desenvolvimento socioeconómico do concelho”, sublinhou.