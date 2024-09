Pampilhosa da Serra: Câmara aprova plano de ação do projeto CLDS-5G

A Câmara da Pampilhosa da Serra aprovou o plano de ação da quinta geração do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS-5G), uma resposta que pretende reforçar as políticas de inclusão social.

O plano de ação tem como foco a população desempregada, sénior, migrante e cuidadores informais, intervindo em dois eixos distintos: Emprego, formação e qualificação e Promoção da autonomia, envelhecimento ativo e longevidade.

O concelho de Pampilhosa da Serra foi identificado como um território elegível no âmbito do Programa CLDS-5G, que terá um financiamento de 480 mil euros do Programa da Área Temática Demografia, Qualificações e Inclusão (Pessoas 2030), para um período de implementação de 48 meses – de dezembro de 2024 a dezembro de 2028.