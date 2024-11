Pampilhosa da Serra apoia mais oito candidaturas para estimular tecido económico

O município da Pampilhosa da Serra assinou oito novos contratos de apoio ao empreendedorismo, no valor superior a 63 mil euros, para um total de investimento de 153 mil euros.

Em comunicado, a autarquia referiu hoje que as ajudas pecuniárias se inserem no Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, que desde o início deste ano já apoiou 23 candidaturas, num total de 200 mil euros.

Por outro lado, o total de investimento no tecido empresarial concelhio, com o intuito de requalificar as empresas concelhias e de estimular a captação de novas empresas e postos de trabalho, ultrapassou os 401 mil euros.

O Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo tem uma dotação anual de 250 mil euros no Orçamento municipal.

“As medidas de incentivo financeiro definidas nesta ferramenta são de 60% até 10 mil euros (limite de comparticipação) para a instalação de novos negócios ou relocalização de negócios existentes), 80% até 10 mil euros para negócios de transformação de produtos regionais ou 70% até 10 mil euros para requalificação de negócios existentes”, explicou o município.

Estes montantes podem sofrer majorações em função da idade do requerente ou da iniciativa, assim como incentivos financeiros ao arrendamento e à criação do próprio emprego.