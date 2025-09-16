diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenacova

Os melhores doces do país para apreciar num cenário histórico

15 de setembro às 10 h27
0 comentário(s)

No primeiro fim de semana de outubro é obrigatório ir a Lorvão, em Penacova. Com uma só visita, poderá apreciar os melhores doces do país, mas também deslumbrar-se com uma visita ao Mosteiro do Lorvão, um monumento nacional de grande valor histórico e cultural, e concertos únicos, em piano num órgão de tubos histórico.
A tradição doceira de Portugal volta a reunir-se em Penacova, na 4ª edição da Mostra Nacional de Doçaria Conventual de Lorvão. O evento, que tem lugar nos dias 4 e 5 de outubro, no Mosteiro de Lorvão, contará com os mais prestigiados doceiros do país. O ponto alto da programação será o concerto de encerramento do maestro e pianista Rui Massena, com entrada gratuita.

 

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de setembro

Novo sistema de acesso a cirurgias deve entrar em funcionamento em novembro
15 de setembro

Acidente sem feridos interrompeu o IP3 em Souselas
15 de setembro

Ginásio de luto por filha de Galamba Marques
15 de setembro

Acidente/Elevador: Fidelidade cria comissão independente para acompanhar indemnizações

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacova
15 de setembro às 10h27

Os melhores doces do país para apreciar num cenário histórico

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
12 de setembro às 10h21

Região de Coimbra certificada como a maior Estação Náutica

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
11 de setembro às 16h17

Mercado do Mel e da Terra no fim de semana em Miranda do Corvo

0 comentário(s)

Penacova

CIM Região de CoimbraPenacova
15 de setembro às 10h27

Os melhores doces do país para apreciar num cenário histórico

0 comentário(s)
Penacova
30 de agosto às 16h13

Restabelecida a circulação no IP3 perto de Penacova

0 comentário(s)
Penacova
30 de agosto às 10h33

Despiste de camião corta IP3 perto de Penacova

0 comentário(s)