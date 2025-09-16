No primeiro fim de semana de outubro é obrigatório ir a Lorvão, em Penacova. Com uma só visita, poderá apreciar os melhores doces do país, mas também deslumbrar-se com uma visita ao Mosteiro do Lorvão, um monumento nacional de grande valor histórico e cultural, e concertos únicos, em piano num órgão de tubos histórico.

A tradição doceira de Portugal volta a reunir-se em Penacova, na 4ª edição da Mostra Nacional de Doçaria Conventual de Lorvão. O evento, que tem lugar nos dias 4 e 5 de outubro, no Mosteiro de Lorvão, contará com os mais prestigiados doceiros do país. O ponto alto da programação será o concerto de encerramento do maestro e pianista Rui Massena, com entrada gratuita.

