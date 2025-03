Opinião: “As ações concretas a desenvolver na atividade dos Clubes Rotários”

Para ultrapassar as dificuldades atuais (elencadas no último artigo) e revitalizar a atividade dos Clubes Rotários em Portugal, é fundamental adotar ações concretas e objetivas que fortaleçam a organização, envolvam os membros e aumentem o impacto das suas iniciativas. Aqui estão algumas sugestões específicas:

a) Sustentabilidade financeira – Diversificação de fontes de receita, explorando diferentes fontes de rendimento, angariação de fundos, patrocínios, donativos, mecenato e realização de eventos. – Transparência financeira, mantendo uma gestão financeira transparente, eficiente e rigorosa, com relatórios regulares com os indicadores para os seus membros.

b) Atração e retenção dos companheiros – Reuniões dinâmicas e atraentes, organizando com temas relevantes, convidados inspiradores de referência e atividades práticas que envolvam os membros. – Comunicação eficaz, utilizando ferramentas de comunicação modernas (e-mails, redes sociais, aplicações informáticas) para manter os companheiros informados e motivados. – Feedback contínuo, realizando inquéritos de satisfação para compreender as necessidades e expectativas dos membros, ajustando as atividades em conformidade.

c) Projetos impactantes – Foco em necessidades locais, desenvolvendo projetos que respondam às necessidades reais da comunidade local, aumentando o impacto e a visibilidade do clube – Parcerias Estratégicas, estabelecendo parcerias com outras organizações, empresas e entidades governamentais para ampliar o alcance e os recursos dos projetos.

d) Capacitação e desenvolvimento – Formações regulares, oferecendo conhecimento e workshops para capacitar os membros em áreas como liderança, gestão de projetos e captação de recursos e atração de novos companheiros. – Mentoria, implementando programas de liderança onde membros companheiros experientes possam orientar e apoiar os novos associados.

e) Marketing e visibilidade – Campanhas de divulgação, utilizando redes sociais, sites e meios de comunicação locais para divulgar as atividades e conquistas com os outros Clubes Rotários da cidade e região. – Parcerias com entidades de referência da cidade. – Utilização da tecnologia, adotando plataformas online para reuniões virtuais, facilitando a participação de membros (companheiros) que não podem estar presentes fisicamente.

Estas ações permitem aos Clubes Rotários em Portugal poderem superar as dificuldades atuais, revitalizar as suas atividades e continuar a fazer uma diferença significativa nas suas comunidades.

